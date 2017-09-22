Кербер победила Плишкову и сыграет с Павлюченковой в полуфинале турнира в Токио

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (7) пробилась в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях одолев представительницу Чехии Каролину Плишкову (2) со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Уроженка Бремена трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 13 брейк-пойнтов. На счету Каролины 7 эйсов, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Кербер поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Турнир завершится 24 сентября.