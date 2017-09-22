Отец Кузнецовой: я ни разу не был ни на детском, ни на взрослом турнире Светланы

Знаменитый велотренер Александр Кузнецов, являющийся отцом российской теннисистки Светланы Кузнецовой, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову признался, что ни разу не был на матче дочери.

«Вы знаете, получается такой расклад, что я ни разу за все эти годы не был ни на детском, ни на взрослом турнире Светланы. Так уж получалось, что в нашей семье каждый занимается своим делом, и бросить своё я не могу. А сейчас я уже думаю: если я где-то окажусь рядом, не помешаю ли я, ни приведёт ли это к какому-то сбою? Но если получится такой расклад и я окажусь в Питере во время её турнира, то надеюсь, что я впервые побываю на её встрече.

За счётом я стараюсь следить всегда, когда есть возможность. Это более или менее реально. А видеть матчи по телевидению получается крайне-крайне редко. Чаще всего я нахожусь за рубежом, и не всегда там есть возможность найти нужную программу. Ведь у меня постоянные гонки, отели, переезды. Велосипед – это такое дело. У нас очень много соревнований, большая соревновательная программа, много переездов. К тому же у меня команда довольно большая – все три категории: юниоры, «андеры» и взрослые. Получается большая занятость. Конечно, мне бы хотелось смотреть больше, но пока не получается», — рассказал Кузнецов.

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