Джумхур: команда у меня невелика – только моя девушка

Босниец Дамир Джумхур, обыгравший в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге представителя Великобритании Лиама Броэди (Q) со счётом 6:3, 2:6, 6:4, ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова о своих впечатлениях об игре и ожиданиях от предстоящего полуфинала.

«Ощущения отличные, хороший турнир, я здесь отлично играю. За последние пять недель я третий раз вышел в полуфинал (Дамир был в полуфинале Лос-Кабоса и финале Уинстон-Сейлема. – Прим. «Чемпионата»). Сегодня я провёл очень трудный матч. Я впервые теперь буду игроком топ-50. Можно сказать, что сегодня в концовке мне удались отличные удары, и я здорово играл в защите.

На самом деле команда у меня невелика – только моя девушка. Естественно, я не буду её просить смотреть матч моих соперников. Если поединок перед ним (Баутиста-Агут – Троицки. – Прим. «Чемпионата») закончится пораньше, то, конечно, я пойду посмотреть кусочек матча Штруфф – Цонга. Я со Штруффом раньше играл. Надеюсь, что мне удастся что-то посмотреть до вечернего похода в Эрмитаж», — сказал Джумхур.