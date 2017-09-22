Соперником Баутисты-Агута на турнире в Санкт-Петербурге стал Фоньини

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном матче Фоньини, получивший от организаторов третий номер посева, в двух сетах обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 59 минут. Фоньини 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Беранкиса 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

За выход в финал турнира в Санкт-Петербурге Фоньини сыграет с первой ракеткой соревнований — испанцем Роберто Баутистой-Агутом.