Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Метце, обыграв Истомина

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира в Метце. В четвертьфинальном матче Басилашвили в двух сетах обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 25 минут. Басилашвили 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Истомина 3 эйса и 3 ошибки на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в финал турнира в Метце Басилашвили сыграет с седьмым сеяным, французом Бенуа Пэром.