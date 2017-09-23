Фоньини: Баутиста-Агут играл очень быстро и очень надёжно

Итальянец Фабио Фоньини, победивший испанца Роберто Баутисту-Агута в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге с двух матчболов, поделился эмоциями после своего успеха.



«Это был очень трудный матч, и если честно, при счёте 6:2, 3:1 в его пользу я себе сказал: «Слушай, ну давай ещё один гейм сыграем, а там посмотрим». Потому что он играл одновременно очень быстро и очень надёжно. Но я рад, что всё в конце концов сложилось в мою пользу.



Почему я обращался к врачу и скажутся ли проблемы со здоровьем на завтрашнем финале? Особых проблем нет. Просто я старался размять свои мышцы. Я чувствую себя нормально. Сейчас главное — восстановиться, потому что я потратил много энергии на корте. Нужно хорошенько поужинать и как следует выспаться перед финалом», — передаёт слова Фоньини специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.