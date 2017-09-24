Селиваненко: мы не должны быть расстроены итогами жеребьёвки Кубка Федерации

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Россияне во втором раунде соревнований в первой группе региональной зоны Европа/Африка сыграют либо с белорусами, либо с австрийцами, а россиянки в первом раунде второй Мировой группы встретятся со словачками.

«В принципе, мы не должны быть расстроены итогами жеребьёвки, с одной стороны. А с другой стороны, слабых соперников здесь не бывает. Как показывает наш опыт последних матчей, заранее нельзя быть уверенным ни в чём. Но в принципе, с географической точки зрения это лучший вариант. Потому что были гораздо более тяжёлые варианты – ехать в Австралию или в Канаду. При этом, конечно, Словакия – это очень сильная команда. Это и Цибулкова, и Рыбарикова, и другие сильные девочки. Наверняка Анастасия Мыскина уже думает над наиболее оптимальным вариантом. То есть, с одной стороны, нам не стоит жаловаться на эту жеребьёвку, но с другой стороны – точно не стоит расслабляться.



По поводу Кубка Дэвиса. Соперник ещё неясен. Допустим, сборная Австрии – если она с Тимом и без Тима – это две разные команды. Пока в настоящий момент у Тима достаточно сложные отношения с национальной федерацией, и он пока не играет. Но ведь это будет второй год олимпийского цикла, и если игроки нацелены отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио, то рано или поздно они будут играть в Кубке Дэвиса. Что касается сборной Беларуси, то у них достаточное число молодых игроков, которые могут проводить хорошие матчи. Так что тут нет поводов расслабляться. На бумаге – у нас три лучших игрока мира до 21 года. Но здесь много нюансов. Матч состоится в апреле. Это явно лучше, чем февраль, когда ты возвращаешься из Австралии. С точки зрения календаря, играть после американской серии, причём не совсем к ней впритык, и перед Европой – это хорошее место. Идеальных мест нет, но и причина жаловаться тоже не на что.



О месте проведения говорить, конечно же, сейчас рано – Москва это будет или какой-то регион. Здесь всё зависит от желания. В апреле можно играть только в зале. А залы чаще всего увязаны с хоккеем. Надо смотреть. Опыт проведения матчей в других городах, в принципе, удался. Мы имели очень хороший приём и в Новом Уренгое, и в Иркутске, и во Владивостоке. Просто для этого должна быть инициатива местных властей и теннисного мира на месте. Плюс это желание должно совпасть с наличием арены. Я только отмечу, что даже в самом не теннисном регионе, в нашем понимании, публика осваивается гораздо быстрее, чем мы могли предположить. Просто в таких местах люди идут на событие, и задача – это событие создать, чтобы люди пришли. Что касается покрытия, то это решение капитана», — рассказал Селиваненко.