Фритц победил У Ди в первом круге турнира в Чэнду

Американский теннисист Тейлор Фритц (Q) вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Китая У Ди (WC) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Тейлор 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований, действующим победителем которых является российский теннисист Карен Хачанов, Фритц поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с сербом Виктором Троицки (7).