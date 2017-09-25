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Фритц победил У Ди в первом круге турнира в Чэнду

25 сентября 2017, понедельник. 13:06 Теннис

Американский теннисист Тейлор Фритц (Q) вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Китая У Ди (WC) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. Тейлор 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований, действующим победителем которых является российский теннисист Карен Хачанов, Фритц поспорит либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с сербом Виктором Троицки (7).

Чэнду 2017. 1-й круг
25 сентября 2017 года, понедельник. 11:45 МСК
У
Ди
Тейлор
Фритц
5:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тейлор Фритц
Новости. Теннис
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