Первым соперником М. Зверева на турнире в Шэньчжэне будет Села

Израильтянин Дуди Села пробился во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай), в двух партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена (Q) со счётом 6:0, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Дуди 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Села поспорит с представителем Германии Мишей Зверевым (3). Турнир в Шэньчжэне завершится 1 октября.