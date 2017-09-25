Дуэты Блинкова/Кудрявцева, Александрова/Соболенко уступили на турнире в Ташкенте

Российские теннисистки Анна Блинкова и Алла Кудрявцева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте в парном разряде. На старте соревнований они проиграли лидерам посева венгерке Тиме Бабош и представительнице Чехии Андреа Главачковой со счётом 1:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

Россиянка Екатерина Александрова и представительница Беларуси Арина Соболенко уступили немке Николе Гойер и голландке Еве Ваканно со счётом 2:6, 2:6.

Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября.