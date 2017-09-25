Хингис 2 октября впервые с 2000 года единолично возглавит парный рейтинг-лист

Швейцарка Мартина Хингис, которой 30 сентября исполнится 37 лет, через два дня после этого вернётся на первую строчку рейтинг-листа в парном разряде. Произойдёт это в результате потери очков чешкой Люси Шафаржовой, которая в прошлом году выиграла Ухань в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс, а теперь получила травму и не смогла выступить на этих соревнованиях. Отметим, что это уже вторая подряд смена первой ракетки мира в женской паре в результате травмы — ранее Шафаржова обогнала свою травмированную напарницу, Маттек-Сэндс.



Выступления самой Хингис в концовке прошлого года были гораздо скромнее. Первые турниры после разрыва с напарницей из Индии Саней Мирзой она провела на хорошем уровне, но в Ухане проиграла в стартовом матче, а в Пекине — во втором раунде. Партнёршей Хингис тогда была американка Коко Вандевеге. На Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре Хингис выступала вместе с Мирзой, поскольку они вошли в число восьми квалифицировавшихся пар, и проиграла в полуфинале. Таким образом, защищать до конца года Мартине почти нечего, в то время как у Шафаржовой на следующей неделе «горят» очки за титул Пекина, а затем и за финал Сингапура. При этом Люси, скорее всего, сможет сыграть в Сингапуре только в паре с Маттек-Сэндс, которая вряд ли успеет восстановиться — вместе с Барборой Заглавовой-Стрыцовой ей вряд ли хватит очков для завоевания путёвки.



Отметим, что Хингис в последний раз была первой с 18 января по 21 августа 2016 года, но делила это звание с Мирзой. Единолично она не возглавляла парный рейтинг с 2000 года. 31 января швейцарка отняла первую строчку у россиянки Анны Курниковой (до сих пор единственной российской теннисистки, возглавлявшей парный рейтинг-лист), а потеряла лидерство через полтора месяца, 19 марта, уступив его американке Линдсей Дэвенпорт.