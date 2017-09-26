Макарова в двух сетах победила Дэвис и вышла в третий круг турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира в Ухане, в двух сетах обыграв представительницу США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Уроженка Москвы трижды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Лорен 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Макарова поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 2).