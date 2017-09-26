Дьяченко и Козлова проиграли на старте турнира в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Виталия Дьяченко и представитель Украины Катерина Козлова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли австралийкам Моник Адамчак и Лизетт Кабрере со счётом 4:6, 6:4, [7:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана австралийки поспорят с венгеркой Тимей Бабош и представительницей Чехии Андреа Главачковой, посеянными под первым номером.