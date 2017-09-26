Кар. Плишкова: я всегда хочу играть лучше, чем в предыдущем сезоне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Ухане над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 3:6, 6:4. За выход в четвертьфинал она поспорит с ещё одной китаянкой Ван Цян.

«Я была готова к такому матчу, мы уже встречались на US Open. Я ожидала упорное сражение и очень рада, что смогла пробиться дальше. Игра была равной.

Я всегда хочу играть лучше, чем в предыдущем сезоне. Сейчас я прошла ещё один раунд. Надеюсь, смогу продвинуться ещё дальше и улучшу свой прошлогодний результат. Я понимаю, что в третьем круге мне также будет нелегко, но я буду готова к этому», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.