Басилашвили одолел Троицки, Багдатис — Поспишила на турнире в Чэнду

Грузин Николоз Басилашвили пробился во второй круг турнира в Чэнду, в трёх партиях обыграв серба Виктора Троицки (7) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Николоз 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с американцем Тейлором Фритцем (Q).

Чэнду. Мужчины. Первый круг

Маркос Багдатис (Кипр) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4.