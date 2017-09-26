Кафельников: поставил $ 300 на чистую победу «Спартака» над «Ливерпулем»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем».

«Считаю, что идти обречённым на стадион сегодня очень плохо для ауры! Поэтому поставил $ 300 на чистую победу любимой команды. Вперёд, „Спартак“, — написал Кафельников на своей странице в сети „Твиттер“.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Кафельникова.

Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена» в Москве.