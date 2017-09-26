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Саккари: в матче с Возняцки мне было необходимо сыграть агрессивно

26 сентября 2017, вторник. 19:41 Теннис

Гречанка Мария Саккари, переигравшая во втором круге турнира в Ухане датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:5, 6:3, рассказала, что помогло ей добиться успеха.

«Победа над Возняцки — это великолепно. С ней всегда очень трудно играть, потому что она действует стабильно и мало ошибается. К тому же Каролина приехала сюда из Токио, где завоевала титул и обрела уверенность в себе. Я знала, что предстоит трудный матч, но хорошо к нему подготовилась. Ключом к победе стала стабильная игра с задней линии, агрессивные удары в нужный момент и хорошая подача. Кроме того, я поддерживала правильный ритм в течение всего поединка.

Не скажу, что я играю агрессивно, скорее я бы описала себя как стабильного игрока. Но в матче с Возняцки мне было необходимо сыграть агрессивно, иначе бы у неё было преимущество", — приводит слова Саккари официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки
Новости. Теннис
26 сентября 2017, вторник
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