Халеп: не считаю поражение от Касаткиной драмой, но сделаю выводы

Румынка Симона Халеп призналась, что не считает трагедией поражение во встрече с россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 2:6, 1:6 во втором круге турнира в Ухане.

«Я не играла в официальных матчах около месяца, всегда трудно возвращаться после перерыва. Нужно почувствовать ритм больших матчей и ключевых розыгрышей. Трудно быстро приспособиться к этому ритму. Может, такая пауза была ошибкой, но после US Open мне нужен был отдых.

Думаю, Дарья играла очень хорошо, всё сложилось здорово для неё. В то же время это не был мой лучший день. Я принимаю это как должное и не делаю из этого поражения драмы. Но, безусловно, мне надо сделать выводы и поговорить о причинах неудачи со своей командой», — приводит слова Халеп официальный сайт WТА.