Гоёвчик вышел во второй круг турнира в Чэнду, Сугита — в четвертьфинал

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел во второй круг турнира в Чэнду, в двух сетах обыграв представителя Аргентины Леонардо Майера (8) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 55 минут. Петер 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Леонардо 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Гоёвчик поспорит с представителем Кипра Маркосом Багдатисом.

Чэнду. Мужчины. Второй круг

Юити Сугита (Япония, 5) — Тьяго Монтейро (Бразилия, LD) — 6:4, 6:1.