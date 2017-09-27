Александрова проиграла Козловой во втором круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Екатерина Александрова (8) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте, в двух сетах проиграв украинке Катерине Козловой со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Александрова 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету украинки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Козлова поспорит с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Татьяна Мария (Германия, 3).