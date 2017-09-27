Гарсия в двух партиях обыграла Цибулкову в третьем круге турнира в Ухане

Француженка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал турнира серии Premier 5 в Ухане, обыграв словачку Доминику Цибулкову (7) в двух партиях — 6:3, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 55 минут. Гарсия сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Цибулковой 2 эйса, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



В четвертьфинале Гарсия встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:4.