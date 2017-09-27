Иванович находится на четвёртом месяце беременности, сообщили немецкие СМИ

Сербка Ана Иванович, в конце прошлого года объявившая о завершении карьеры, беременна. Об этом сообщает теннисный журналист Хосе Моргадо со ссылкой на немецкие СМИ, которые утверждают, что получили информацию от членов семьи Иванович. Согласно их данным, Иванович находится на четвёртом месяце беременности. Сама Ана пока никак не реагировала на эту информацию. Впрочем, сербка не любит комментировать ничего, что касается её личной жизни. Отметим, что в сентябре Иванович должна была принять участие в выставочном матче вместе с Винус Уильямс, Питом Сампрасом и Джеймсом Блейком, но отказалась «по личным причинам».



Напомним, 12 июля 2016 года Иванович вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.