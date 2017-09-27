До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иванович находится на четвёртом месяце беременности, сообщили немецкие СМИ

27 сентября 2017, среда. 20:26 Теннис

Сербка Ана Иванович, в конце прошлого года объявившая о завершении карьеры, беременна. Об этом сообщает теннисный журналист Хосе Моргадо со ссылкой на немецкие СМИ, которые утверждают, что получили информацию от членов семьи Иванович. Согласно их данным, Иванович находится на четвёртом месяце беременности. Сама Ана пока никак не реагировала на эту информацию. Впрочем, сербка не любит комментировать ничего, что касается её личной жизни. Отметим, что в сентябре Иванович должна была принять участие в выставочном матче вместе с Винус Уильямс, Питом Сампрасом и Джеймсом Блейком, но отказалась «по личным причинам».

Напомним, 12 июля 2016 года Иванович вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ана Иванович
Новости. Теннис
27 сентября 2017, среда
21:28 Гарсия: Макарова действует агрессивно, рано встречает мяч, много бьёт по линиям
20:26 Иванович находится на четвёртом месяце беременности, сообщили немецкие СМИ
19:36 Цибулкова потеряла шансы попасть в Сингапур и защитить титул WTA Tour Finals
19:14 Надаль: не считаю себя примером. Я просто парень, хорошо играющий в теннис
18:42 Янг нанёс поражение Шарди и встретится с Гоффеном на турнире в Шэньчжэне
18:26 Корне победила Лепченко и сыграет с Саккари на турнире в Ухане
17:53 Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Ухане на отказе соперниц
17:40 Гарсия в двух партиях обыграла Цибулкову в третьем круге турнира в Ухане
16:57 Доналдсон: я понимал, что если смогу сыграть хорошо, то шансы на победу будут
16:57 Хачанов: я очень расстроен. Матч с Истоминым пошёл не по моему сценарию
16:48 Остапенко: победа в Сеуле придала мне уверенности. Думаю, сейчас я играю лучше
16:39 Барти: очень приятно, что я сейчас стабильно провожу матч за матчем
15:57 Хромачёва и Сойлу вышли в полуфинал турнира в Ташкенте в парном разряде
15:51 Донской уступил Гоффену во втором круге турнира в Шэньчжэне
15:30 Рыбакина сыграет на Итоговом юниорском турнире ITF в Чэнду
15:20 Мугуруса одолела Линетт и сыграет с Остапенко в четвертьфинале турнира в Ухане
14:59 Соболенко победила Марию и сыграет с Козловой на турнире в Ташкенте
14:29 Эдмунд уступил Доналдсону во втором круге турнира в Чэнду
14:09 Лоренци не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
14:00 Касаткина и Синякова проиграли во втором круге турнира в Ухане в парном разряде
13:40 Лидер посева Кр. Плишкова проиграла Наре во втором круге турнира в Ташкенте
13:22 Кар. Плишкова стала первой теннисисткой, выполнившей 400 эйсов в этом сезоне
13:05 Соперницей Звонарёвой в четвертьфинале турнира в Ташкенте будет Крунич
13:03 Веснина проиграла Саккари в третьем круге турнира в Ухане
13:03 Остапенко одолела Пуиг и может сыграть с Мугурусой в 1/4 финала турнира в Ухане
12:23 «Кубок Лэйвера сможет сравниться по престижу со «Шлемами» — подкаст
12:21 2 октября Рублёв станет первой ракеткой России
12:13 Бабош вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте
12:03 Хачанов не сумел защитить титул в Чэнду, проиграв во втором круге Истомину
12:03 Кар. Плишкова: матч с Ван Цян с первого же розыгрыша складывался идеально
11:26 Джумхур вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне, Лааксонен — в четвертьфинал
11:20 Шарапова опубликовала фото с первой тренировки в Пекине
11:04 Бондаренко одолела Хибино во втором круге турнира в Ташкенте
10:53 Кар. Плишкова за 48 минут разгромила Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане
10:44 Макарова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
10:37 Вторая ракетка турнира в Чэнду Рамос-Виньолас не смог выйти в четвертьфинал
10:36 Вавринка: прощайте, костыли. Надеюсь, я вас больше никогда не увижу
10:32 Александрова проиграла Козловой во втором круге турнира в Ташкенте
10:20 Звонарёва разгромила Пармантье во втором круге турнира в Ташкенте
10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Саккари в Ухане
09:52 А. Радваньска проиграла Барти в третьем круге турнира в Ухане
09:22 Гоёвчик вышел во второй круг турнира в Чэнду, Сугита — в четвертьфинал
09:12 Крунич: в матче с Хогенкамп была скорее психологическая битва
09:11 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Касаткина в Ухане
09:11 Мария: надеюсь, мне удастся сохранить такую форму до конца недели
Все новости RSS
Партнерский контент