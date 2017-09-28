Победы Плишковой, Остапенко, Мугурусы, Гарсии — в обзоре матчей турнира в Ухане

Экс-первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова в третьем круге турнира в Ухане (Китай) разгромила местную теннисистку Ван Цян — 6:2, 6:1.



Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 в трёх сетах победила олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро пуэрториканку Монику Пуиг — 6:2, 3:6, 6:3.



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Первая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса провалила второй сет поединка с полькой Магдой Линетт, но одержала победу — 6:2, 1:6, 6:4.



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Француженка Каролин Гарсия выбила из турнира словачку Доминику Цибулкову и лишила её шансов попасть в топ-8 чемпионской гонки в этом сезоне. Таким образом, Цибулкова не сможет защитить свой титул на Итоговом чемпионате WTA, если только с него не снимутся несколько вышестоящих теннисисток.



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