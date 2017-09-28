Ли На: Серена может справиться с чем угодно, но я бы не оставила ребёнка одного

Экс вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2011 и победительница Australian Open — 2014 Ли На оценила шансы Серены Уильямс быстро вернуться в теннис после рождения дочери.



«Серена может справиться со всем на свете. Но я бы точно так не смогла. Не смогла бы оставить такого маленького ребёнка.



Скучаю ли я по теннису? Теперь я только смотрю его по телевизору и слежу за результатами. Если мои дети захотят заниматься теннисом, я буду рада. Это помогает детям стать сильнее. Но играть на профессиональном уровне много лет нелегко. Приходиться постоянно делать одну и ту же рутину и почти не видеться с семьёй», — цитирует Ли На Sport360.