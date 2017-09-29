Пелья вышел в полуфинал турнира в Чэнду

Аргентинский теннисист Гидо Пелья пробился в полуфинал турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту. Гидо 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Чэнду Пелья поспорит с победителем матча Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Маркос Багдатис (Кипр). Турнир завершится 1 октября.