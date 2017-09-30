Багдатис стал соперником Истомина по финалу турнира в Чэнду

Киприот Маркос Багдатис в полуфинале турнира в Чэнду одержал волевую победу над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. 32-летний уроженец Лимасола, занимающий 113-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Гидо исполнил 5 эйсов при 3 двойных.

За пятый титул в карьере и первый в текущем сезоне Багдатис поспорит с узбекистанцем Денисом Истоминым, переигравшим ранее японца Юити Сугиту (5).