Истомин за 23 минуты стал обладателем титула в Чэнду

Киприот Маркос Багдатис получил травму в первом сете финала турнира в Чэнду. Уступая 2:3, 32-летний уроженец Лимассола, занимающий 113-е место в рейтинге АТР, упал на корт и не смог продолжить игру. Таким образом, победителем соревнований стал узбекистанец Денис Истомин.

Для 31-летнего теннисиста, родившегося в Оренбурге, этот титул стал вторым в карьере и первым в нынешнем сезоне. За свой успех Денис получит $ 118 910 и 250 очков в зачёт рейтинга АТР, в котором он располагается на 78-й позиции. В обновлённом рейтинге Истомин станет 53-й ракеткой мира.