Истомин: моей первой мыслью было желание помочь Маркосу

Представитель Узбекистана Денис Истомин прокомментировал завоевание им титула на турнире в Чэнду, в финале которого киприот Маркос Багдатис был вынужден сняться после пяти сыгранных геймов.



«Я понимаю его, потому что у меня самого было множество травм. Мне знакомы чувства, которые испытываешь в такой момент. Кроме того, мы хорошие друзья, так что первой мыслью, которая появилась в моей голове, было помочь Маркосу. Конечно, я хотел завоевать титул, но не таким образом. Надеюсь, он быстро поправится и хорошо проведёт оставшуюся часть сезона.



Я хорошо чувствовал себя всю эту неделю. Думаю, сейчас я примерно в тех же кондициях, в каких был в Австралии. Моим следующим турниром станет домашний челленджер в Ташкенте, а затем я сыграю на турнирах ATP в Стокгольме, Базеле и Париже. Постараюсь закончить сезон как можно лучше», — цитирует Истомина официальный сайт ATP.