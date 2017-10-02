Стрыцова: три выигранные мною гейма стали поворотным моментом матча с Мугурусой

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала выход во второй круг турнира в Пекине и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Юлией Гёргес. Соперница Барборы по стартовому раунду — испанка Гарбинье Мугуруса — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 0:2.

«Подобные победы — это всегда непросто. Но так случилось, я вышла во второй круг. Ничего не поделаешь. Иногда так бывает. Я продолжала бороться и очень рада, что выиграла эти три гейма в начале матче. Это стало поворотным моментом.

Гёргес — очень сложная соперница. У нас всегда получаются большие сражения. Я постараюсь сыграть как можно лучше», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.