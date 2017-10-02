Возняцки в двух сетах победила Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине

Датчанка Каролина Возняцки (5) вышла в третий раунд турнира серии Premier Mandatory в Пекине, обыграв россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:2.



Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Возняцки 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Павлюченковой 1 эйс, 5 двойных и 8 упущенных брейк-пойнтов. Отметим, что 5 брейк-пойнтов Анастасия упустила в предпоследнем гейме матча, а одну из двойных сделала на матчболе.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Следующая соперница Возняцки определится в поединке между чешкой Петрой Квитовой (12) и американкой Варварой Лепченко (Q).