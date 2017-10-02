Елена Веснина стала одной из победительниц в номинации «Гордость Сочи». Помимо неё, номинацию выиграли журналист и общественный деятель Виталий Игнатенко и певец Григорий Лепс. Об этом со ссылкой на главу города Анатолия Пахомова сообщает сайт «Юга.ру».



Остальных победителей премии «Золотой Прометей — 2017» определят через интернет по итогам голосования на сайте. Голосование продлится со 2 октября по 17 ноября. Итоги подведут 17 ноября в рамках празднования Дня города. Хедлайнером премии станет певец Дмитрий Билан.