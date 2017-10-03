Турсунов вышел в основную сетку челленджера в Стоктоне

Российский теннисист Дмитрий Турсунов пробился в основную сетку турнира серии «челленджер» в Стоктоне. В финале квалификации он в трёх партиях одолел представителя США Эрика Джонсона со счётом 0:6, 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Дмитрий дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

В первом круге основной сетки турнира Турсунов сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (7).