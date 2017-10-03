Димитров одолел Джумхура и может сыграть с дель Потро на турнире в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Григор 9 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Димитров поспорит с победителем противостояния Пабло Куэвас (Уругвай) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, WC).