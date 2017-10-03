Соперницей Шараповой в третьем круге турнира в Пекине стала Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) вышла в третий круг турнира в Пекине. Её соперница по матчу второго раунда — представительница Словакии Магдалена Рыбарикова — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:2. Теннисистки провели на корте 58 минут. Уроженка Констанцы трижды подала навылет и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Магдалены 5 эйсов и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине вторая ракетка мира поспорит с россиянкой Марией Шараповой (WC). Турнир завершится 8 октября.

Пекин. Женщины. Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия) — Юлия Гёргес (Германия) — 6:4, 6:2.