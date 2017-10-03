Победа Шараповой, поражения Павлюченковой и Мугурусы — в обзоре игр в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в Пекине, одолев свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:4, 4:6, 6:1.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки со счётом 2:6, 2:6.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса снялась по ходу матча с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой при счёте 1:6, 0:2.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».