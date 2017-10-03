Кырстя победила Макхэйл во втором круге турнира в Пекине, выиграв второй сет 6:0

Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу США Кристину Макхэйл (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Сорана 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Кырстя поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4). Турнир завершится 8 октября.