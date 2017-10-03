Надаль отыграл два матчбола и одолел Пуи на старте турнира в Пекине

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) с трудом пробился во второй круг турнира в Пекине, одолев представителя Франции Люку Пуи со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету француза 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 брейк. На тай-брейке второго сета Рафаэль отыграл два матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Надаль поспорит с победителем матча У Ди (Китай, WC) — Карен Хачанов (Россия).