Кузнецова: хочу залечить травму и как можно лучше выступить на Кубке Кремля

Девятая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова вернулась в Москву после азиатской серии турниров. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову Светлана рассказала о настрое на турнир «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт на харде с 14 по 22 октября.



«Я очень хочу побыстрее залечить травму кисти и постараться сыграть на Кубке Кремля как можно лучше. Конечно, мне очень нравится играть на Кубке Кремля, и мне бы очень хотелось сыграть на нём очень хорошо, потому что домашний турнир – он всегда особенный», — рассказала Светлана.