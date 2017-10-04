Остапенко стала 7-й теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA

Представительница Латвии Елена Остапенко, обыгравшая во втором круге турнира в Пекине австралийку Саманту Стосур со счётом 6:3, 7:5, стала седьмой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября 2017 года.

Ранее право выступить на этом турнире завоевали испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс и представительница Дании Каролина Возняцки. Вакантным остаётся лишь одно место.