Впервые на Итоговом чемпионате WTA сыграют представительницы Украины и Латвии

На Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября 2017 года, квалифицировались уже семь теннисисток: испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Винус Уильямс, датчанка Каролина Возняцки и представительница Латвии Елена Остапенко. Вакантным остаётся одно место.

Впервые на Итоговом чемпионате сыграют представительницы Украины и Латвии.

В 2016 году победу на Итоговом чемпионате одержала словачка Доминика Цибулкова.