Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине на отказе Пэн Шуай

Представительница Латвии Елена Остапенко (9) вышла в четвертьфинал турнира в Пекине. Её соперница по матчу третьего круга — представительница Китая Пэн Шуай — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии. Теннисистки провели на корте 15 минут.

За выход в полуфинал соревнований чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Турнир завершится 8 октября.

Накануне Остапенко стала седьмой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре.