Книга Шараповой стала 2-й в рейтинге спортивных бестселлеров New York Times

Автобиографическая книга российской теннисистки Марии Шараповой «Unstoppable. My life so far» («Неудержимая. Моя жизнь») заняла второе место в ежемесячном рейтинге спортивных бестселлеров New York Times. Презентация книги состоялась в Нью-Йорке 12 сентября.

«Это так круто! Пару недель назад „Неудержимая“ заняла седьмое место в рейтинге бестселлеров New York Times. На этой неделе книга стала второй в рейтинге спортивных бестселлеров New York Times. Это всё благодаря вам! Болельщики со всего мира, вы сделали это возможным! Списки и рейтинги никогда не были моей движущей силой, но я просто счастлива видеть название моей книги в этом списке!» — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».