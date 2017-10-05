Возняцки: за весь второй сет у меня не было чувства, что я близка к победе в нём

Датчанка Каролина Возняцки поделилась ощущениями после матча с чешкой Петрой Квитовой, который она проиграла со счётом 1:6, 4:6. За весь поединок Возняцки ни разу не взяла подачу соперницы.



«Думаю, единственное, что я могла сделать лучше, — чаще попадать первую подачу в стартовой партии. В остальном я сделала всё, что смогла. Во втором сете я прибавила в игре на подаче, и борьба была упорнее. Тем не менее за весь сет у меня ни разу не было чувства, что я близка к победе в нём», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.