Мыскина: невозможно безболезненно переживать поражения в Кубке Федерации

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина рассказала об эмоциях, связанных с поражениями команды.



«Невозможно безболезненно переживать поражения. Всё-таки ты этим живёшь, днём и ночью переживаешь каждый матч, который происходит во время Кубка Федерации, постоянно что-то обдумываешь, пытаешься найти выход из какой-то ситуации. Другое дело, когда я приходила тренером в команду, была одним из помощников капитана, и состав был немножко другой. Сейчас мы стараемся второй год подряд привлекать молодёжь, и, естественно, поэтому сталкиваемся с рядом каких-то вопросов, нюансов, вещей, с которыми не сталкивались тогда. Всё что-то новое, через это приходится проходить, переживать, но, я думаю, всё это идёт в общую копилку, на пользу нам», — сказала Мыскина в интервью Даниилу Сальникову.



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