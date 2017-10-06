Гоффен: спустя пару геймов после закрытия крыши я стал лучше чувствовать мяч

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал свою победу над французом Ришаром Гаске в четвертьфинале турнира в Токио со счётом 7:5, 6:2.

«В первых четырёх геймах мне пришлось очень нелегко, когда на подаче Ришара возникали возможности сделать брейк. При счёте 2:3 организаторы закрыли крышу, а начинать заново всегда непросто. Мне потребовались один-два гейма, чтобы привыкнуть к условиями. Затем я стал лучше чувствовать мяч.

Я отыграл сетболы, а затем был готов ко второй партии. Я почувствовал свой ритм и затем демонстрировал свой лучший теннис», — цитирует Гоффена официальный сайт тура.