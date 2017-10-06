Рублёв проиграл А. Звереву в четвертьфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал турнира в Пекине, в двух сетах проиграв представителю Германии Александру Звереву (2) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Андрей совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Александра 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — А. Зверев в Пекине.

За выход в финал Зверев поспорит с австралийцем Ником Кирьосом (8).