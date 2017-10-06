Гарсия вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв Свитолину

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в полуфинал турнира в Пекине. В четвертьфинальном матче Гарсия в трёх сетах одержала победу над третьей ракеткой соревнований украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6). Матч продолжался 3 часа 21 минуту. Гарсия 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 10 из 16 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 9 брейков. Гарсия сравняла счёт в личном противостоянии со Свитолиной – 1-1.

За выход в финал Гарсия сыграет с 12-й сеяной чешкой Петрой Квитовой.