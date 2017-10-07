Пэн Шуай: пятый гейм второго сета стал поворотным для нас с Мирзой

Китаянка Пэн Шуай прокомментировала победу в паре с представляющей Индию Саней Мирзой над чешками Барборой Стрыцовой иКатержиной Синяковой в Пекине со счётом 4:6, 6:2, 10:7, а также поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала против швейцарки Мартины Хингис и Чжань Юнжань из Китайского Тайбэя.



«Это очень хорошая победа для нас с Саней. Мы впервые играли против них. Хотя они раньше не выступали вместе, у них очень сильная команда. Мы проиграли первый сет и во втором не сразу поймали свою игру, но пятый гейм, думаю, стал поворотным. Мы спасли подачу и в итоге выиграли четыре гейма подряд. На чемпионском тай-брейке мы просто пытались биться, как могли, и рады, что вышли в полуфинал.



Теперь нам предстоит встреча с очень сильной командой. Мы дважды уступали им и попытаемся биться как можем», — приводит слова Шуай официальный сайт тура.