Гарсия перед матчем с Шараповой вышла в финал турнира в Пекине

Француженка Каролин Гарсия в полуфинале турнира в Пекине победила чешку Петру Квитову (12) со счётом 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 30 минут. 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, исполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и проиграла два гейма на своей подаче. Петра трижды подала навылет при 11 двойных.

За пятый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне Гарсия поспорит с румынкой Симоной Халеп (2).

Напомним, что Гарсия в первом круге турнира в Тяньцзине встретится с россиянкой Марией Шараповой.