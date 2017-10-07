Гэтлин: посоветовал бы Шараповой всегда верить в себя, помнить, кто она

Знаменитый американский спринтер Джастин Гэтлин поделился мыслями по поводу дисквалификации и возвращения в теннис Марии Шараповой, вспомнив собственные отстранения из-за допинга, одно из которых длилось четыре года.



«Меня отлучали от спорта больше чем на пять лет. Представляете, я ничего не зарабатывал четыре года подряд! Я был в ситуации, когда, по сути, выживал. Мой уровень жизни покатился вниз. Мне пришлось переехать из своего дома к членам семьи. Но я всегда надеялся на лучшее, верил, что смогу вернуться на вершину, где был до того.



Если бы я советовал что-то Шараповой, то сказал бы: „Всегда верь в себя, в то, кто ты. Если у тебя есть намерение вновь быть лучшей и при этом чистой от запрещённых препаратов, то будь ею. Не переживай из-за скептиков, ненавистников, критиков. Используй их негативную энергию для того, чтобы получать силы для движения вперёд, чтобы становиться лучшим человеком. Вне зависимости от развития ситуации, люди не будут любить тебя. Многие не любили тебя и до этой ситуации, так что ты ничего с этим не сможешь поделать. Просто помни, кто ты есть. Не теряй моральные ориентиры. Выйди и выиграй следующий турнир “Большого шлема» и продолжай оставаться одним из самых влиятельных людей в мире". Считаю, это лучшее, что она может сделать", — цитирует Гэтлина The Post Game.